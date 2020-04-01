Soylu: Şehir içi trafiği hafta içi yüzde 65, hafta sonu yüzde 90 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında “Şehir içindeki trafik yoğunluğu hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Salgın süresince sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanlara yapılan desteklere değinen Soylu, şunları söyledi: “Şu ana kadar 760 bin büyüğümüzün evine gidilerek, bunların 112, 155, 156’dan talepleri karşılandı. Dünyada bunun örneği söz konusu değil.”

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‘211 bin 900 civarında iş yeri kapattık‘

Bakan, şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlandırmaların trafiğe yansımasına ilişikin şu değerlendirmelerde bulundu: “Otobüs seyahatlerindeki yolcu sayısı yüzde 99’un üzerinde azaldı. 81 ildeki giriş ve çıkışlar ile buradaki yoğunluklar da özel araçlarda ciddi bir azalmaya neden oluyor. Toplu taşımada önemli bir mesafe aldık. 18 vilayet üzerinden bunu sürekli takip ediyoruz. Şehir içi toplu taşımada yüzde 70’lerde başladık, şu anda yüzde 84’deyiz. Her geçen gün çağrıya uyan bir bilinçle karşı karşıyayız. Şehir içindeki trafik yoğunluğu da hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı. Tabii şu ana kadar 211 bin 900 civarında iş yeri kapattık. Bu azalmalarda muhakkak bunun da payı var. 65 yaş evde. Yani aslında ciddi bir izolasyon için gerekli tüm tedbirler alınıyor ve alınmaya devam edilecek.”

‘Her türlü tedbir alınabilir’

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girme ihtimaline dair soruyu da değerlendiren Soylu, “Şimdiye kadar getirilen sınırlandırılmalara uyulmazsa her türlü tedbir alınır” dedi.

‘2 bin 977 hesap hakkında işlem’

Bakan, son 15 gün içinde salgına dair provokatif paylaşımlar yapılan 2 bin 977 hesap hakkında çalışma ve işlem yapıldığını belirterek bu hesapların yüzde 70’inin bot hesap olduğunu ve aynı zamanda terör örgütüne ait olduğunu söyledi.