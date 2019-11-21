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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Rabia Naz’ın ölümünde babanın iddia ettiği hiçbir bulguya rastlamadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın (11) şüpheli ölümüne ilişkin, “Adli tıp karar vermiş, ‘Düşmedir’ diyor, mülkiye müfettişi ‘Düşmedir’ diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik” dedi.

Fotoğraf: DHA

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

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Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Soylu, Rabia Naz’ın ölümünden sonraki süreci yakından takip ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Olay bana İstanbul’daki bir arkadaşımdan geldi. Mesaj attı, ‘Bu olayda başka bir şey konuşuluyor’ diye. Ben de ‘Böyle bir şey söz konusu değil’ dedim. Rabia Naz’ın babasını çağırdım, konuştum. Müfettişi gönderdim. Teftiş heyeti oluşturdum. Olay savcılık safahatinde yürüyor. Bir gizlilik kararı geldi. Dosyayı arkadaşlarımız defalarca gözden geçirdi. Rabia Naz’ın babasıyla defalarca konuştum, sabır gösterdim. Ama bana hakaret etti, işi kapatmakla suçladı. Bir kez daha çağırdım. CHP İl Başkanıyla basın toplantısı düzenledi. O zaman bile içim soğumadı ona. ‘Siyasi mesele haline getirmenin gereği yok, babadır olabilir’ dedim.”

Rabia Naz’ınki başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için Rabia Naz Komisyonu’nun kurulmasına da değinen Soylui “Yürüyen bir mahkemede, bir Meclis komisyonu kurulması buranın tartışma alanıdır” ifadelerini kullandı.

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