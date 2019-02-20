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Yaramazlara biraz batar!

Soylu polis tacizini böyle akladı: Baba FETÖ ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da katıldığı eylemde gözaltına alınan kadının polis tacizine maruz kalması hakkında “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın” diye konuştu.

Fotoğraf: Twitter/@acun_karadag

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Ankara’da geçen 16 Şubat’ta eylem düzenlemiş, polis pankart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almıştı. Sivil polislerden biri, gözaltı sırasında Merve Demirel adlı eylemciyi taciz ettiği yönünde fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı.

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İddialar için açıklama yayınlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Demirel’in ve kardeşinin ‘terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katıldığı’nı, babasının ise ‘FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü’nü bildirmişti.

Bugün de bir açıklama İçişleri Bakanı Soylu’dan geldi. Soylu Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.”

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