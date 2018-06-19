Soylu, hedef göstermişti: Diyarbakır Barosu ‘Elçi’yi aldığınız yerdeyiz’ dedi

Diyarbakır Barosu, kendileri için “Zaten PKK’ya müzahir bir barodur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir açıklamayla yanıt verdi.

Baro, öldürülen başkanı Tahir Elçi’ye atıfla, “Korkmuyoruz. Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz” dedi.

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Bakan Soylu, TRT Haber’de katıldığı programda Diyarbakır Barosu’nu hedef göstermiş, “Diyarbakır Barosu zaten Diyarbakır Barosu PKK’ya müzahir bir barodur” demişti.

Soylu’nun sözlerine yanıt olarak bir açıklama yayımnlayan baro, 2016 yılında Diyarbakır’da öldürülen başkanı Tahir Elçi’nin, “Jitemci ağababalarınız ve generallerinize boyun eğmedim sizden mi korkacağım” sözlerini hatırlattı.

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Açıklamada şöyle dendi: “Korkmuyoruz. Sn. Süleyman Soylu, iddialarınızın arkasındaysanız sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Diyarbakır Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olarak Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binası’nda terörle mücadele ekiplerinizi ve savcılarınızı bekliyoruz. Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz…

Bizleri bu şekilde jitemvari bir tarzla hedef gösterdiğinizin farkındayız. Sevgili Baro Başkanımız Tahir Elçi’yi katleden bu anlayışa karşı bize düşen de onun verdiği bu cevabı sizlere hatırlatmaktır. ‘Jitemci ağababalarınız ve generallerinize boyun eğmedim sizden mi korkacağım.’

Biz de korkmuyoruz.

Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz…”