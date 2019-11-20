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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde, “Sınır ötesinde DEAŞ (IŞİD) ve PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür” dedi.

Fotoğraf: DHA

Soylu, bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42 belediye başkanının toplam 286 yıl ceza aldığını söyleyerek, “Bunlardan 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, altısı adli kontrol ve sekizi hakkında yakalama kararı vardır” diye konuştu.

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Soylu’nun açıklamalarının önemli noktaları şöyle:

  • Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında, toplam 1058 DEAŞ’lı etkisiz hale getirilmiştir. Ocak 2017’den itibaren, Türkiye’de tek bir eylem dahi yapamayan DEAŞ terör örgütünün, son iki yılda beş adet eylem girişimi önlenmiş; yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellenmiştir.
  • Ülkemizde halen çeşitli statülerden 5.07 milyon yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler
  • Bekçi hedef sayımız 30 bin. Halen 21 bin 302 bekçimiz var, 8 bin 242 bekçimizin de alım süreci devam ediyor
  • PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayılarımız, ilk on aylar itibarıyla son üç yılda yüzde 150 artarak 40 bin seviyesinden 101 bin seviyesine çıktı
  • Yurtiçi terörist sayısı 2016’dan bugüne azalış trendine girmiş, 2500’lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550’li rakamlara gerilemiştir
  • Başka illere kayıtlı olanların İstanbul’a gelmesi nedeniyle oraya bir yığılma söz konusu olmuştu. Buraya tedbir aldık. 12 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 100bin Suriyeli kayıtlı oldukları illere dönmüştür. 100 bini Suriyeli olmak üzere 200 bin kişi İstanbul’dan ayrıldı

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