Soylu: Operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine döndü

Anayasa Mahkemesi, medya patronlarının en büyük özlemlerinden birini giderdi ve gazetecilerin ödenmeyen fazla mesailerine günlük yüzde 5 faiz uygulanacağına ilişkin kuralı iptal etti. İptal kararıyla cezaevi, gözaltı, dava, yurtdışına çıkış yasağı, işsiz kalma, patron ve iktidar baskısı gibi nedenlerle artık yok olma noktasına getirilen gazeteciliğe ve gazetecilere önemli bir darbe daha vurulmuş oldu. Hemen her gazetecinin her gün yaptığı ve patronların genellikle ödemeye yanaşmadığı fazla mesai alacakları bu kararla kuşa çevrilmiş oldu.