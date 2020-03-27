Hafta sonu sahil, piknik ve mesire yerleri yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgını için, “OHAL’e gerek yok demem” diyerek yeni önlemleri açıkladı: Mecbur olmadıkça şehirler arası otobüs yolculuğu yok; hafta sonu piknik, mesire yeri ve sahilde oturmak, yürümek, koşmak, balık tutmak yasak.

NTV’ye konuşan bakan, bugüne kadar 211 bin 970 işyerinin kapatıldığını, Türkiye’de hayatın yüzde 80 oranında azaldığını söyledi.

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Soylu, bu akşam yayınlanacak genelgeyle, mücbir sebep dışında şehirler arası seyahatlerin kısıtlanacağını belirtti.

Sahil ve piknik yerlerine yasak

Bu geceden itibaren tüm Türkiye’de, hafta sonu piknik, mesire alanları ve sahillerde oturmak, yürümek, koşmak, balık tutmanın yasaklanacağını duyuran Soylu, valilerin bu yasağı tüm hafta geneline yayma yetkisi bulunduğunu fade etti.

’65 yaş üstünün araç muayeneleri ertelendi’

Soylu, 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendiğini de belirtti. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

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12 belde ve köy karantinada

12 belde ve köyün karantinada olduğunu belirten Soylu, dün akşam Edirne Pazarkule’de sığınmacıların beklediği alanın boşaltıldığını açıkladı. Soylu, “Bu bir politika değişikliği değil. 5 bin 600’ü aşkın mülteciyi oradan aldık. Salgın bitince isteyen sınır kapısına gitmekte özgür” dedi.

NTV’nin canlı yayınında soruları yanıtlayan Soylu, fahiş fiyat uygulayan ve stok yapanlarla ilgili özel birim kurulduğunu söyleyerek, “217 işyeri hakkında işlem yaptık. Dönemi fırsat olarak görenlerin hakkından geleceğiz” dedi.