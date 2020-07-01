Soylu, ‘öğrencilere gözaltında işkence’ iddiasını, ‘gözaltı uzatıldı’ diye yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da gözaltı sırasında öğrencilerin işkence gördüğü iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına yönelik soru önergesine, ‘şahısların gözaltı süreleri uzatılmıştır’ yanıtını verdi.

Fotoğraf: Reuters

Çoğu üniversite öğrencisi 56 kişi 28 Şubat’ta gözaltına alınmış, sağlık sorunu yaşayanların serbest bırakılmasıyla 40’a yakın kişinin 11 gün boyunca Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına tutulduğuna ilişkin haberler basına yansımıştı.

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Bu kişilerin gözaltında işkence gördüğü, ters kelepçeyle bekletildiği, tırnaklarının kerpetenle sökmekle tehdit edildikleri, çıplak arama yapıldığı ve avukatları olmadan sorguya alındığı iddia edilmişti.

Tanrıkulu, 11 Mart’ta yazılı soru önergesiyle olayı Meclis’te gündeme getirmişti.

Önergede CHP’li vekil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, gözaltında bulunanların toplam sayısını, olaya ilişkin inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sormuştu.

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Soylu gözaltına alınan 59 kişi olduğunu, bu kişilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığını belirterek cevap verdi.

‘İhtiyaçları karşılandı’

Bakanın yanıtında şu ifadeler yer aldı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2019/85460 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürüttükleri değerlendirilen 59 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup gözaltı süreleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda uzatılmıştır.”

Ayrıca Soylu gözaltı işlemlerinin hukuki prosedürlere uygun olarak yapıldığı ve gözaltındaki şahısların tüm insani ihtiyaçlarının karşılandığını da belirtti.