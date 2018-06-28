Soylu muhalefete alenen baskıya devam ediyor: SP liderinin korumaları çekildi

İçişleri Bakanlığı, seçimlerde ‘millet ittifakı’ çatısı altında giren Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nun koruma polisleri çekildi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Karamollaoğlu’nun iki polis korumasına cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinden sonra iki polis eklenmişti. Seçimlerin sona ermesinden sonra eski iki koruma dahil Karamollaoğlu’nun tüm korumaları çekildi.

Reklam

Bu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçim sonrası muhalefet liderlerine yönelik üçüncü çıkışı. Seçimin hemen ardından HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak “Size artık yaşama hakkı yok” diyenn Soylu, valilere de CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almamaları yönünde talimat vermişti.

Karamollaoğlu: Vicdanlara havale ediyorum

Karamollaoğlu uygulamaya şu tepkiyi gösterdi: “Normal olarak genel başkanlara iki koruma veriliyor. Seçim sırasında cumhurbaşkanı adayları için koruma sayısı artırıldı. Ama bunları geri çektiler. Biraz da şaşırdım, garibime gitti. Herhalde Türkiye’ye tam manasıyla güven ortamı geldiği için böyle bir adım attılar. Şunu herkes bilsin, biz inançlı insanlarız. Ölümün de bir gerçek olduğunu biliriz. Bir gün gelip bu ruhu teslim edeceğiz. Şöyle mi teslim ederiz, böyle mi, bunu bilmeyiz. Ama bu kadar basit bir meseleyi seçimin hemen arkasından gündeme alanlarını da milletin vicdanına havale ediyorum. Şaşırdım. Korumaların gitmesine değil, hükümetin aklına, bu kararı alanların aklına şaşırdım. Bu kadar basit bir yaklaşım tarzı. Böyle başlarlarsa, hep söyledik, suya tersten giriyorlar. Bizim için ne olacak ki? Koruma varmış yokmuş..”