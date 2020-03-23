Soylu maske üreticilerine süre verdi: Fabrikalarına el koyarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı tıbbi maske üreticilerinin ürünlerini piyasaya sürmeyip ‘stok yaptığını’ söylerken, buna karşı önlem alınacağını şu sözlerle anlattı: “10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var.”

Fotoğraf: DHA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dahil uzmanlar, corona virüsü salgını nedeniyle hastanelerde tıbbi maske ve diğer malzemelerde giderek artan eksikliğe dikkat çekerken, bundan en fazla sağlık çalışanlarının etkilendiği belirtiliyor.

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Twitter’daki bir programa katılan Soylu maske üreticileriyle ilgili şöyle konuştu: “İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibariyle Türkiye’deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik.

Akşam 20.00 itibariyle Sağlık Bakanlığı’mızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. ‘Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı’ diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var.”

10 bin 750 kişi karantinada

Soylu, 10 bin 750 kişinin Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında gözlem ve karantina altında tutulduğunu söyledi.

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Soylu, 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde yüzde 90’ı yerli ve çok az sayıda yabancı olduğunu dile getirerek, bu kişilerin arasında büyükelçiler ve devlet görevlilerinin de bulunduğunu kaydetti.