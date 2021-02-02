Soylu: ‘Kayyım rektör atadınız’ sözü faşist bir yaklaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şimdi diyor ki ‘Siz kayyum rektör atadınız’ Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil” dedi.
Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan Soylu ‘kayyım rektör’ eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu:
Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*(Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar) Gözaltına alınanlardan 79’u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.
*Rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanı’yken buna müsaade etmem.
*(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.
*Bu topraklarda LGBT diye bir şey var mıydı? Bu ABD’nin Türkiye’ye pazarlamaya çalıştığı bir cereyan.
Ayrıntılar gelecek…