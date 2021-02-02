Soylu: ‘Kayyım rektör atadınız’ sözü faşist bir yaklaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şimdi diyor ki ‘Siz kayyum rektör atadınız’ Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan Soylu ‘kayyım rektör’ eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Reklam

Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*(Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar) Gözaltına alınanlardan 79’u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.

*Rektörün odasını işgal edecekler. Ben İçişleri Bakanı’yken buna müsaade etmem.

Reklam

*(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.

*Bu topraklarda LGBT diye bir şey var mıydı? Bu ABD’nin Türkiye’ye pazarlamaya çalıştığı bir cereyan.

Ayrıntılar gelecek…