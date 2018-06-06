Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Kandil’e operasyon seçimle alakalı değil

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın ana üssü Kandil’e operasyonun seçimle alakalı olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Canlı yayına katılan Soylu, sınırın ötesinde 26-27 kilometrede hat kurduklarını belirterek ‘teröristlerin sığınaklarının ortadan kaldırıldığını’ ifade etti.

Reklam

Bakan, Kandil’in uzak hedef olmadığını, kendileri için zamanlama meselesi olduğunu ifade ederek “Ülke için Kandil’in alınması vazgeçilmezdir” dedi.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil. Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. Kandil’e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün.” 

Reklam

Kandil’deki sözcü BBC’ye konuştu: Çekilmedik, aktif savunma pozisyonundayız

Seçim öncesi harekat tartışılırken: Asker 25 kilometre ilerledi Kandil 90 kilometre

Bozdağ: Türkiye Kandil’e girebilir, her an her şey olabilir


SON HABERLER

İşaret ‘Saray’dan: Yeni seçimler gündeme gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, parlamento seçimlerinde muhalefetin üstünlük sağladığı, ancak cumhurbaşkanlığına Tayyip Erdoğan’ın seçildiği bir senaryoda yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...