Soylu: Kandil’e operasyon seçimle alakalı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın ana üssü Kandil’e operasyonun seçimle alakalı olmadığını söyledi.

Canlı yayına katılan Soylu, sınırın ötesinde 26-27 kilometrede hat kurduklarını belirterek ‘teröristlerin sığınaklarının ortadan kaldırıldığını’ ifade etti.

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Bakan, Kandil’in uzak hedef olmadığını, kendileri için zamanlama meselesi olduğunu ifade ederek “Ülke için Kandil’in alınması vazgeçilmezdir” dedi.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil. Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. Kandil’e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün.”