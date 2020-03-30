Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yeni Şafak’tan Mehmet Acet’e konuşan Soylu, “Başlangıçta yurt dışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı” diye konuştu.

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Soylu İstanbullulara kentten ayrılmamaları yönünde çağrı yaptı: “Bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın.”

‘Doğu ve güneydoğuda sorun var’ demişti

Soylu dört gün önceki açıklamasındaysa İstanbul, İzmir ve Ankara’da ‘kentlerin çekildiğini’ ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ‘sosyal izolasyon’da sorun olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İstanbul’u ‘evde tutamadıklarını’ belirterek “Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz” demişti.

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Binlerce kişi karantinada

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar 131 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 217 kişinin hastalandığını duyuruldu. Ancak virüs taşıyan kişilerin hangi illerde olduğu resmi makamlarca açıklanmıyor.

Yurt dışından getirilen binlerce kişi farklı illerdeki KYK yurtlarında karantinaya alınırken, son olarak Çankırı, Sivas, Kütahya, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Yozgat, Van ve Çanakkale’deki bazı köyler de ‘corona’ şüphesiyle karantinaya alındı.