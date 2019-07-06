Soylu : İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstisnaların dışında İstanbul’da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce İstanbul’da düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, Türkiye’de 3.6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4.9 milyon yabancı insan bulunduğunu belirterek, “İstanbul’daki kayıtlı Suriyeli sayısı 546 bin 296’dır. Bunlar elbette ki büyük rakamlardır ancak Türkiye, devlet olarak bunu yönetme kabiliyetine sahiptir ve buna ilişkin önemli bir gayretin içindedir. Burada asıl sorun, düzensiz göçün önlenmesidir. Gerek Orta Doğu’dan gerekse Afrika üzerinden gelip Avrupa’ya geçmek için çok ciddi bir düzensiz göç baskısı var ve bu giderek artmaktadır” dedi.

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Beş yılda neredeyse altı kat arttı

Bakan Soylu, 2013-2018 arasında yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısının yüzde 572 oranında arttığını, 2018 sonunda 268 bin olduğunu belirterek, ‘özellikle bölgede PKK ve IŞİD’in insan ticaretine aracılık ederek rant elde etmelerinin, kaçak göçmen sayısındaki artışı tetiklediğini’ belirtti.

Göçmenlerin kaçak çalıştırılmasına müsaade edilmeyecek

“Öncelikli hedefimiz, özellikle büyükşehirlerimizde, İstanbul’da düzensiz göçmenler konusuna eğilmek olacaktır” diyen Soylu, hiç kimsenin kayıtsız olamayacağını ve kaçak göçmen çalıştırma, kaçak işportacılık gibi faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini söyledi.

İşadamlarına: Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, yanarak bedel ödüyorlar

İş yeri ve fabrika sahiplerine seslenen Soylu, “Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarda yatırıyorsunuz, sonra da yangında bedeli de yanarak, o kaçak göçmenler ödüyor. Kamu düzeninin ortadan kaldıran, huzursuzluk getiren hiçbir anlayışa, haksızlığa, bir dükkanı 20 kişiye 12 saat, diğer 20 kişiye 12 saat yatırmak için kiralayan ve bundan para elde eden, gayriinsani bir şekilde kiralayanların vicdanlarının sorgulanmaya açılmasını istiyorum. Bu sadece bir kesimin meselesi değil, toplumsal meseledir” diye konuştu.

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Tabelaların yüzde 75’i Türkçe olacak

Süleyman Soylu, suça karışan yabancılarla ilgili olarak geri gönderme işlemlerine ağırlık verildiğini belirterek, “Tabelalar konusunda bazı basın ve yayın organlarında birtakım değerlendirmeleri, olumsuz yaklaşımları söz konusu. Tabelaların yüzde 75’i Türkçe olacak. Kural bunu getirmiş. Yüzde 25’i de ilgili dilde olacak. Bizim görevimiz kamu düzenini sağlamak ve hukuku, nizamı gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.