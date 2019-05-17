Soylu: IŞİD’in Türkiye’deki hareketlerinde artış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD’in Türkiye içerisinde ‘hiç olmadığı kadar hareketli’ olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, “DEAŞ (IŞİD) son iki buçuk üç yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda” dedi.

Reklam

Soylu, ‘Türkiye’ye yönelik terör tehdidi’ yle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Ama anlaşılıyor ki; hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye’de DEAŞ (IŞİD) bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Açıkladıklarımız var açıklayamadıklarımız var. Ama gerek istihbarat birimlerimiz gerekse de güvenlik kuvvetlerimiz çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık bir bir buçuk aydır net bir şekilde görüyoruz.”