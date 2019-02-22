Soylu, İnce’yi suçlamıştı: CHP’li Bekaroğlu’na ‘Allah belanı versin’ fezlekesi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Fotoğraf: Twitter

Haziran 2018’de Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim kampanyası sırasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaşamını yitirmiş, sekiz kişi yaralanmıştı. Kavgada AKP’li Yıldız’ın abisi Mehmet Yıldız ile Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) eski yöneticilerinden Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ile Celal Şenyaşar hayatını kaybetmişti.

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İçişleri Bakanı Soylu kavgayla ilgili olarak CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi suçlayarak “Burada açık ve net söylüyorum. Şanlıurfa’daki, Suruç’taki olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce’dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunları siyasetin özünden ayırıp şiddete doğru yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce’dir” demişti.

Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma!https://t.co/EEO80dnW9l Reklam June 16, 2018

Soylu’nun sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Bekaroğlu ise sosyal medyadan “Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma!” mesajını paylaşmıştı.

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu’nun 16 Haziran 2018’de, Twitter hesabından Soylu hakkında “Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.

Paylaşım üzerine, Soylu’nun Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildi.

Fezleke, Anayasa’nın 83’üncü maddesine istinaden Bekaroğlu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.