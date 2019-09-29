Soylu: İmamoğlu’nun AFAD toplantısına çağrıldığına şehadet edemem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD’da düzenlenen toplantıya çağrılmadığı iddiasıyla ilgili , “Çağrılıp çağrılmadığına şehadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım” dedi.

Fotoğraf: İBB-DHA

İmamoğlu toplantıyla ilgili olarak, “Devletimizin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem” demişti. İstanbul belediye başkanı, davet alıp almadığı yönündeki soruyu da aynı şekilde tekrarlayarak yanıtlarken, ‘davet almadığını’ vurgulamıştı. İstanbul valiliği ise İmamoğlu’nun toplantıya çağrılmadığı iddialarını yalanlamıştı.

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Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan Soylu, normalde toplantının protokolünde İBB başkanının olmadığını ama kendisi için oturma düzeninde yer ayarlandığını söyledi.

İmamoğlu’nu kendisinin bizzat davet etmediğini belirten Soylu, “Ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş” diye konuştu.

İçişleri bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “O toplantıya farklı birimlerden pek çok üst düzey bürokrat da katıldı ve bunların bazıları, mesela itfaiye gibi, büyükşehir belediyesinin bürokratları. Hatta şöyle konuşuldu, ‘Toplantıya 9.30 gibi başlarız ama siz 10 gibi gelin o saate kadar anca konuları toparlamış oluruz’ dendi. Biz 10’a doğru geldik, büyükşehir belediye başkanı gelmeyince ‘Ne oldu’ diye sorduk, önceden yapılmış başka programı varmış. Kendisi katılamayacakmış diye bilgi geldi. Biz de onsuz başladık toplantıya. Çağrılıp çağrılmadığına şehadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım.”

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