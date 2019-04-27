Soylu, İmamoğlu maça gitmesin diye Ali Koç’u aradığını doğruladı: İstihbarat aldım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14 Nisan’daki Fenerbahçe – Galatasaray maçına gitmemesi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u aradığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, statta güvenlik sorunu olabileceğine dair istihbarat aldığını belirtti.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu, İstanbul’daki seçimleri kazandıktan sonra ilk olarak Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmişti. CHP’li siyasetçi sonraki hafta da Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünde seyretmişti. Her iki statta da bazı gruplar İmamoğlu’na mazbata verilmesi talebiyle tezahürat yapmıştı.

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İmamoğlu maçın ardından açıklama yapmış, isim vermeyerek Fenerbahçe ile Beşiktaş’a telefon açılarak tehdit edildiğini öne sürmüştü. Daha sonra Ali Koç’u derbiyle ilgili arayan kişinin İçişleri Bakanı Soylu olduğu, Koç’un Soylu’nun talebini İmamoğlu’na ilettiği, İmamoğlu’nun da Koç’a, bir durum varsa bakanın kendisini araması gerektiğini söylediğine dair haberler yayımlanmıştı.

Dün akşam Habertürk’te yayınlanan Enine Boyuna programına konuk olan Bakan Soylu’ya bu konuya ilişkin de bir soru soruldu.

Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Galatasaray – Fenerbahçe derbisine gitmemesi için Fenerbahçe Başkanı Koç ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:

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“Ben 3.5 yıl İstanbul il başkanlığını yaptım. Bunların, il başkanlarının, şehit cenazelerine, protokol olarak girmemeleri gerektiğini valilere tedbir olarak söyledim. Daha sonra Hande Fırat sordu, ‘İklim yumuşadı istedikleri yere gidebilirler’ dedim. CHP – HDP işbirliğini hem siyaseten onaylamadığımı hem de bu tedbiri almak zorunda olduğumu söyledim. Geçen İmamoğlu ile ilgili aynı şeyi söyledim. Beşiktaş maçına gitti. Sayın cumhurbaşkanımıza oralarda hakaret edildi. Fenerbahçe maçını izlerken, istihbaratım bana şunu söyledi, sosyal medyada bu FETÖ’cünün burada ne işi var dediler, mazbata meselesini gündeme getirdiler. Ben de sayın Ali Koça’a ‘Burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz’ dedim.”

Koç ile görüşen İmamoğlu’nun, “Bakan beni arasın” dediğini aktaran Süleyman Soylu, ‘‘Ben de Ali Koç’a, ‘Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım’ dedim” diye konuştu.