Soylu ‘hükmü verdi’ bile: Büyükçekmece’de hile, suistimal ve yolsuzluk var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde usulsüzlük tespitinin daha önce yapıldığını ancak düzeltme için ‘süre yetmediğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde.

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AKP bugün (9 Nisan) ‘seçimde usulsüzlük’ iddiasıyla İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de toplum vicdanı için yeni bir seçim yapılabileceğini söylemişti.

Bu seçim ne şekilde biterse bitsin tartışmanın süreceğini belirten Soylu, bunun bir dahaki seçime de sirayet edeceğini kaydetti.

‘Suç ortada, yolsuzluk yapılmış…’

Adli tahkikatin ocak ayında başladığını söyleyen bakan, yolsuzluk yapılmış olduğunu söyledi.

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Soylu şu ifadeleri kullandı: “O günden bu yana seçimin ne olacağını nereden bilelim. Tahkikat yürüyor. Bir siyasi parti hakkım gasp edildi, meshulü sizsiniz diyor. Tamamına yönelik tespitlerimiz devam ediyor, nerelerde var nerelerde yok. Çok ağır cezalar var. Her bir işlemin çok ağır cezası var. Her kaydı aynı olarak görmez kanun. Yapılan şikayetleri değerlendirmek durumundayız. Tespit var ama sayı veremem.”

‘Binali beyle görüşmemiz problem mi?’

Seçim gecesi Binali Yıldırım’la görüşmesi de sorulan Soylu şunları söyledi: “Bu bir problem mi? Biz Binali bey ile görüşmekten kısıtlı değiliz. Bunda ahlaki bir yoksunluk mu var, kanuni bir eksiklik mi var. Bize getirilmiş bir kısıt mı var?”





