Soylu: Her ilin giriş-çıkışlarında özel araçlara ‘corona’ kontrolü yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili “Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, bugün sosyal mesafe kuralına uyalım” dedi.
Soylu, tedbirler kapsamında toplu taşımada yüzde 90’ların üzerinde bir azalma olduğunu yineledi.
81 ilin giriş-çıkışlarında kontrol
Soylu, açıklamasına yeni alınan tedbirlerden birini duyurarak şöyle devam etti: “Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak.”