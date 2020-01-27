Soylu: HDP’li belediyenin yardımı, AFAD ile işbirliği yapmadığı için geri çevrildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li belediyelerin Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yönelik gönderilen yardımların engellediği iddialarını yalanladı. Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini belirterek, ‘HDP’li Ergani belediyesinin AFAD ile koordine edilmediğini, ancak HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımlarının kabul edildiğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

HDP’li belediyelerin Elazığ ve Malatya’ya depremzedeler için gönderdiği yardımların engellendiği haberleri üzerine Soylu, yaptığı açıklamada Elazığ Valiliği’nin HDP’li belediyelerin deprem yardımlarını geri çevirdiği iddiasını yalanladı.

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Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini aktardı. HDP’li Diyarbakır’ın Ergani Belediyesi’ne ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini söyleyen Bakan Soylu, Kars Belediyesi’nin yardımının ise kabul edildiğini söyledi. Bakan Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini ifade ederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” dedi.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ise yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.