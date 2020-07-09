Soylu: Havai fişek fabrikasının çalışma izni askıya alınacak

İçişileri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’daki patlamaya ilişkin, “Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Soylu patlamada yaralanan altı kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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Fabrikanın çalışma izninin Sakarya Valiliği tarafından askıya alınacağını belirten Soylu, ardından iptal işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Havai fişek fabrikasında iki türlü patlayıcı olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

“Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16.5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala.”

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Çevre ve Şehircilik bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar. Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya’yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz.”