Soylu güvensiz otobüs şirketlerine ultimatom verdi ama isimlerini açıklamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüslerde sıkı yönetim ilan ettiklerini açıkladı: “Ya doğru kurala uyarlar ya da her üç ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız.”

Her gün on binlerce insanın otobüslerle seyahat ettiği Türkiye’de söz konusu şirketlerin bilinip açıklanmaması soru işareti yarattı.

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Fotoğraf: DHA

Soylu, ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuştu.

‘Ne yaptığınızı çok iyi biliyorum’

Türkiye’deki otobüs şirketi sahiplerine seslenen bakan, en güvensiz yolculuğun Türkiye’de otobüs yolculuğu olduğunu vurgulayarak kurallara uyma çağrısında bulundu: “İki şoför kullanacağınız yerde bir şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da çok iyi biliyorum. İki ehliyeti alıyorlar, uyumak dinlenmek yok. Ehliyetin bir takometreden çıkıyor, diğeri giriyor. Bu bir cinayettir. Taksilerde trafik kazası toplam 0.9, kamyonlarda 1.1 otobüste 1.5. Böyle bir şeyi kabul etmememiz mümkün değil. Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her üç ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız.”

2018-2019 yıllarında trafik kazalarında olay yerinde can kaybı sayısında yüzde 25 azalma olduğunu belirten Soylu “Bu, hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 2020 yılını 5 bin seviyesi ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

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‘Uyuşturucu taşıyan TIR’lar çocuklara eğitim için kullanılıyor’

Mobil trafik eğitim tırlarında da değinen Soylu şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığımız, polis, jandarma ile koordineli, tüm Türkiye ve öğrencelerimizi bu tırların içindeki simülasyonla eğitmeye çalışıyoruz. 2019 yılında 244 okulda 17 bine yakın öğrenciye eğitim verdik. Tırlarımızı nereden aldığımızı merak ediyor musunuz? Para vermiyoruz, hani bu TIR’lar uyuşturucu taşıyorlar ya, onlara el koyuyoruz, uyuşturucu taşımıyorlar artık, çocuklarımıza eğitim veriyorlar”.