Soylu güncelledi: Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı 142 bin 175

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:10 itibariyle Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu.
Dün Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan Soylu, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye tarafına geri iten Yunanistan’ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söylemiş, bin özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Edirne’deki Meriç nehri sınırına getireceklerini açıklamıştı.
Türkiye’nin sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberi üzerine sahillerin yanısıra Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nın ardından İpsala Sınır Kapısı’na da yönelmişti.