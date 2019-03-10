Soylu ‘gözaltına alıp yallah’ demişti: Berlin Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Almanya’dan gelenlere yönelik bir hafta önce yaptığı açıklamalarının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat uyarısını güncelledi.

Soylu’nun, ‘Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılıp’ tatil için Türkiye’ye gelenlerin havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki sözleri Ankara-Berlin hattındaki tansiyonu tırmandırmıştı. Soylu, 3 Mart’ta Ankara’da yaptığı konuşmada “Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” demişti.

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Soylu’nun açıklaması hakkında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise kapsamlı değerlendirmeler neticesinde genel resmi gördükten sonra atılacak adımlar konusunda karar verileceğini duyurmuştu.

Almanya sosyal medyaya karşı da uyardı

Almanya’dan beklenen adım dün geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dün yapılan güncellemede, Alman vatandaşlarına Almanya’da sarf ettikleri bazı görüşlerin Türkiye’de hoş karşılanmayabileceği ve tutuklamayla sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bakanlığın güncellenen seyahat uyarısında, “Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar, Türkiye’de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açabilir” dendi.

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Uyarıda ayrıca, ‘Türk hükümetinin, Alman medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine karşı bazı girişimlerde bulunma… ihtimali saf dışı bırakılamaz” ifadesine yer verildi.

Seyahat uyarısında, Türkiye’ye turistik amaçla gidecek olan Alman vatandaşlarının yasaklanmış grupların toplantılarına katılmaları ve sosyal medya paylaşımlarında Türk hükümetini eleştiren paylaşımlar yapmaları halinde tutuklanabilecekleri de belirtildi.

Bakanlığın uyarısında, son iki yıl içerisinde çok sayıda Alman vatandaşının ‘keyfi bir şekilde’ tutuklandığı da belirtildi.



