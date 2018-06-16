Soylu ‘çözdü’: Esnaf PKK’lıyım diyor, müsebbibi İnce

Suruç’ta dört kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntülerini izlediğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafın, dükkana gelen AKP’li milletvekili adayına “Ben PKK’lıyım” dediğini, daha sonra da vekil adayının yanındakilere saldırdığını öne sürdü.

Partisinin İstanbul’daki bayramlaşma programına katılan Bakan Soylu, Suruç’taki silahlı kavgaya da değindi.

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Video görüntülerini izlediğini söyleyen Soylu şöyle devam etti: “Bir milletvekilimiz (İbrahim Halil Yıldız) esnaf ziyaretine giriyor. Şiddetli bir tepkiyle karşılaşıyor. Hiçbir reaksiyon göstermeden, iki elini yana açarak dükkandan çıkmak için gayret gösterirken, hemen arkasındaki arkadaşa yumrukla saldırmaya başlıyorlar. Allah milletvekilimizin canını muhafaza etmiş. Ondan sonra orada büyük bir arbede kopuyor ve olaylar bu noktaya geliyor. Oradaki kişi açık bir şekilde, ‘Ben PKK’lıyım, sen hangi yüzle buraya geliyorsun’ diyor. Ondan sonra bu müessif hadiseler bu hali alıyor.”

Bakan ‘olayın farklı bir boyutu’nun da bulunduğunu savundu: “Bu olaydan yaklaşık üç veya dört gün önce oranın 6’ncı sıradaki adayı (İsmail Kaplan) en son birkaç kez daha bunu söylüyor; Meclis’te sayın milletvekilimizin Osman Baydemir ile tartışmasını sebep göstererek, ‘Biz bunun hesabını sana soracağız’ diye açık açık meydanlarda bunu ifade ediyor. Ayrıca eş başkanları Pervin Buldan, aynı değerlendirmeleri, ‘Toprağın altına giden her kardeşimizin hesabını AK Parti iktidarından soracağız’ diyor. Bu kadar nefret dili oluşmuş bir siyaset, bu kadar alçak bir sözde siyaset, PKK’nın tamamen uşağı olmuş, onun sözünden çıkmayan bir siyasetin, demokrasiyle ve siyasetle hiçbir ilgisi yoktur.”

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‘Terör üzerinden bir CHP ve HDP ittifakı söz konusudur’

Soylu, silahlı kavgayla ilgili CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi suçlamayı da ihmal etmedi.

İnce’nin, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretini hatırlatan Soylu, “Bu ziyaretle aslında bu olayların bugüne kadar HDP ve PKK çevresinin yaptıklarının meşru ve doğru olduğunu ve onu Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi parti tarafından desteklendiğini ortaya koymuştur” dedi.

Soylu konuşmasına şöyle devam etti: “Açık söylüyorum; bu olayın sebebi ve müsebbibi Muharrem İnce’dir. Çok nettir. Bunlara bu şımarıklığı veren, bunarı siyasetin özünden ayırıp şiddete yönelten anlayışın kendisi Muharrem İnce’dir. Hiçkimse kusura bakmasın. Havalimanında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yetkililerini gördüm. Ama onları ne cenazede gördüm; olayı araştırmaya gelmişler. Kimin adına? Hiçkimse kusura bakmasın HDP’nin adına, PKK’nın adına olayı araştırmaya gelmişler. Yazıklar olsun. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime şikayetimdir, terör üzerinden bir CHP ve HDP ittifakı söz konusudur. Bunu kabul edebilmemiz söz konusu değildir.”