Soylu: ‘FETÖ’nün ‘yeni bir darbe ve suikast planı’ var, yakında Kandil’deyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘FETÖ’nün ‘yeni bir darbe ve suikast planı’ olduğunu iddia etti.

PKK’nın ana üssü Kandil’le ilgili “Yakında kahramanlarımız Kandil’de olacak. Uygun anı bekliyoruz” dedi.

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CNN Türk yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Soylu, “Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur, OHAL olmadan yoluna devam eder” dedi.

‘FETÖ’yle mücadele’de tutuklanan isimlerden itiraflar aldıklarını aktaran bakan, “Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar’da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa’nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor” dedi.

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Kandil’le yapılması planlanan operasyonla ilgili de bilgi veren Soylu, “Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil’dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil. Terörün uluslararası buluşma merkezidir. Kandil Türkiye’nin gücünü sınayan psikolojik bir merkezdir. Kandil aleyhine tek laf edemezsiniz. Bu psikolojik baskı Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Bizim oradaki vatandaşlarımıza ayrı, terör örgütüne ayrı davranışımız dengeleri değiştirdi” dedi.