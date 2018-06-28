Soylu ‘ferman saldı’: CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit” dedi.

Soylu, seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli sonuçlar olduğunu belirtirken HDP’yi kastederek, “Maalesef Türkiye’de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, CHP tarafından baraj aştırılmıştır” demişti.

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‘Söylediklerinde eksik yoktur, fazla vardır’

Soylu, Esenler AKP teşkilatında Doğubeyazıt’ta Mevlit Bengi’nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu.

Soylu, Bengi’nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak “Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu’da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur, fazla vardır. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız” diye yanıtladı.

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‘Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar’

Bakan şöyle devam etti: “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar.”