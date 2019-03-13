‘Soylu etkisi’ turisti ürküttü: Almanların yüzde 80’i artık Türkiye tatili istemiyor

Ankara ile Berlin arasındaki siyasi gerilimlerin ardından yapılan anket Almanların yüzde 80’inin Türkiye’de tatil yapmak istemediğini ortaya koydu.

Fotoğraf: DHA

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah” demişti. Bu sözlerin Alman turistlere tehdit olarak algılanmasının ardından Berlin, Türkiye’ye seyahat edilirken dikkat edilmesi yönündeki uyarısını güncellemişti.

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Son dönemde bazı Alman gazetecilerin basın kartlarına engel çıkarılması da Alman kamuoyunda ayrı bir tartışma konusu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Tagesspiegel gazetesi son tartışmaların ardından Alman turistlerin bakış açısını görmek için bir anket yaptırdı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Almanların yaklaşık yüzde 80’i Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 66,8’i de kesinlikle Türkiye’ye gitmeyeceğini belirtti. Yüzde 20’lik kesim ise gelişmelerden etkilenmediğini ve Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünebileceğini beyan etti. Anket, Civey araştırma şirketi tarafından 6 Mart-12 Mart tarihlerinde 5 bin 47 kişiyle yapıılmış.

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Geçen yıl 4.5 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 4,5 milyona ulaşmıştı.