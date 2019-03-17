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Yaramazlara biraz batar!

Soylu duyurmuştu, İran doğruladı: Sınırda ortak operasyon

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini açıkladı.

AA’nın haberine göre, Zülfikari başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye ile ortak sınırın korunması için çok iyi adımlar attıklarını söyleyen Zülfikari “Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart’ta katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası’nda, İran’la da önemli bir işbirliği yaptıklarına işaret ederek “Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran’la PKK’ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak” demişti.

Soylu: PKK’ya karşı İran’la ortak operasyon yapacağız

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