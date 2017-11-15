Soylu duyurdu: Köy korucuları subay olabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köy korucularına subay olma yolunu açacaklarını söyledi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

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Cezaevindeki IŞİD’lilerle tek tek görüşerek hangi motivasyonla çalıştıklarını tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, “Şimdi içerideki PKK’lılarla da tek tek görüşülecek ve motivasyon kaynakları belirlenecek” dedi.

39 tane silahlı insansız hava aracının da alınacağını aktaran bakan, 2017 yılında toplam yedi bin mahalle bekçisinin daha alınacağı belirtti.

Toplamda 30 bin mahalle bekçisine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Soylu, 101 belediye başkanının görevden alındığını, bunun 92’sinin PKK, sekizinin ise ‘FETÖ’ kapsamında olduğunu kaydetti.

Köy korucularına subay olma yolunu açacaklarını da belirten Soylu şöyle devam etti: “Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuz uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir.”