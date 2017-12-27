Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu duyurdu: Günlük kiralanan evler ‘Maliye kaydı’na alındı

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günlük kiralanan evlerin ‘Maliye kaydı’na alındığını duyurdu. Bakan, muhtarlara görev biçerken de, “Baba ile çocuk arasından, karı ile koca arasından da sorumlusunuz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Soylu, İstanbul valiliğinin düzenlediği ‘Avrupa Yakası 1. Grup Mahalle Muhtarları Toplantısı’nda konuştu.

Reklam

‘Terör’ konusunda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Soylu şöyle devam etti: Şimdi, otellerde nasıl kalınırsa emniyete ve jandarmaya bilgi veriliyorsa, günü birlik evlerde kalanların bilgileri de veriliyor. Günü birlik evler Maliye kaydı içerisine de alındı. Adam orada bir para kazanıyor ama kimseye bir vergi ödediği, bir kayıt sunduğu söz konusu değil. Bu dünya içerisinde geldiğimiz durum içerisinde bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil, doğru da değil zaten. DEAŞ’lı mıdır,  PKK’lı mıdır, DHKP-C’li midir? Uyuşturucu satıcısı mıdır, yoksa fuhşa teşvik eden bir anlayışı mı söz konusudur?”

Muhtarlara ‘görev’

Soylu muhtarlara görev de biçti: “Asayişten de, güvenlikten de, uyuşturucuyla mücadeleden de sorumlusunuz. Evlerde baba ile çocuk arasında, karı ile koca arasından, bundan da sorumlusunuz. Yanmayan elektrikten de sorumlusunuz, okula gitmeyen kız çocuklarından da siz sorumlusunuz. Biz çocuklarımızı okula göndermek ve eğitimle buluşturmak zorundayız.”

‘Günlük kiralık’ evlere operasyon: 35 gözaltı, 42 konut mühürlendi

Evini günübirlik kiraya veren yurttaşa 10 bin 383 lira ceza

Share3
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...