Soylu duyurdu: 2018’de 31 kişi jandarma ve polisteki ‘kötü muamele’yi şikayet etmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’de 31 kişinin jandarma ve polisten kötü muamele gördüğüne dair şikayette bulunduğunu söyledi.

Ankara’daki Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi programında bilgi veren bakan, 542 bin kişinin kolluk personeli olarak görev yaptığını ifade etti.

Reklam

İçişleri bakanı, polis ve jandarma bölgelerinde kötü muamele gördüğüne dair 2017’de 70 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti. Soylu, 2018’de bu sayının 31’e gerilediğini dile getirdi. Soylu, başvuruların nereye yapıldığı bilgisini paylaşmadı.

AİHM’den 11 ihlal kararı

Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararı sayısının 2011’de 36, 2012’de 18, 2016’da dokuz, 2018’de ise 11 olduğunu kaydetti.

Bakan, ‘işkence ve kötü muamele’ye dair de CİMER ve diğer başvuru yollarıyla yapılan müracaat sayısının 2016’da 52, 2017’de 54, 2018 sonu itibariyle de 34 olduğunu dile getirdi.