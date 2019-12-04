Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu duyurdu: 2018’de 31 kişi jandarma ve polisteki ‘kötü muamele’yi şikayet etmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’de 31 kişinin jandarma ve polisten kötü muamele gördüğüne dair şikayette bulunduğunu söyledi.

Ankara’daki Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi programında bilgi veren bakan, 542 bin kişinin kolluk personeli olarak görev yaptığını ifade etti.

Reklam

İçişleri bakanı, polis ve jandarma bölgelerinde kötü muamele gördüğüne dair 2017’de 70 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti. Soylu, 2018’de bu sayının 31’e gerilediğini dile getirdi. Soylu, başvuruların nereye yapıldığı bilgisini paylaşmadı.

AİHM’den 11 ihlal kararı

Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararı sayısının 2011’de 36, 2012’de 18, 2016’da dokuz, 2018’de ise 11 olduğunu kaydetti.

Bakan, ‘işkence ve kötü muamele’ye dair de CİMER ve diğer başvuru yollarıyla yapılan müracaat sayısının 2016’da 52, 2017’de 54, 2018 sonu itibariyle de 34 olduğunu dile getirdi.

Reklam

SON HABERLER

Yekta Kopan: Sürdürülebilir içerik her zaman dünyayla bağ kuran içeriktir

Günümüzde enformasyon kaynakları ve eğlence platformları teknolojiyle beraber değişiyor ve gelişiyor. Özellikle Youtube içerik üretimi ve izleyici talepleri açısından uzun süredir çok fazla talep görmeye başladı. Youtube’da üretilen içeriklerin kalitesi tartışılsa da insanlar bu mecrada üretilen içerikleri ilgiyle takip ediyor. Dört yılı aşkın süredir Youtube’da Allianz Motto Müzik kanalında Noktalı Virgül programını yapan Yekta Kopan ile bu konuyu, dijital mecralar ve marka ilişkisini konuştuk.

CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş

Ederine F Tipi Cezaevi’nde rahatsızlanan HDP eski eş genel başkanını ziyaret eden CHP heyetindeki Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu söyledi. Ağbaba, Demirtaş’ın cezaevi yönetimiyle ilgili şikayeti olmadığını, hastaneye gitmesindeki gecikmede Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğunu düşündüğünü belirterek, “Ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım” dediğini anlattı.

Londra’daki ‘Dörtlü Zirve’ kısa sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, Londra’da yapıldı. Zirve, kısa bir toplantıdan sonra sona erdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...