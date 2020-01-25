Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Tüm jandarma birimlerinin köylere ulaştığını ve köylerden bilgilerin kendilerine intikal ettiğini söyleyen Soylu, toplam 39 kişinin göçük altından çıkarıldığını ve 22 kişinin halen enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

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Soylu ayrıca hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi’nin de boşaltılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelere 1031 müracaat olduğunu, bunların 382’sinin yaralı olduğunu söyledi. Takibi halen yapılan 128 hasta olduğunu söyleyen Koca, 34 vatandaşın da yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiğini, durumu kritik olan hasta bulunmadığını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk hasar tespit çalışmalarında beş binanın yıkık olduğu, ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

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Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşları uyaran Kurum, depremzedelere nakdi yardımların bugün başlayacağını belirtti.