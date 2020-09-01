Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri yakalandı ve tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İçişleri bakanı, Mahmut Özden’in yakalandığı haberini Twitter hesabından duyurdu. Soylu, “Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı” diye yazdı.

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DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı…



Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020

DHA’nın haberine göre Özden’in yakalanması için Adana’da operasyon düzenlendi.

AA’nın haberine göre Giresun’un Dereli ilçesinde gazetecilere konuşan Soylu, bir süre önce Türkiye’de IŞİD’in hareketliliğini hem emniyet istihbarat teşkilatı hem de emniyet mensuplarının tespit ettiğini, ardından da çalışmalara başladığını belirtti.

Bakan şöyle devam etti: “İstanbul’da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı nereden almış ve netice itibariyle Türkiye’de DEAŞ’ın sözde emiri Mahmut Özden’e ulaşıldı.”

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Irak ve Suriye’den talimat almış

“Operasyonların daha da genişletilip en nihayetinde evinde yapılan aramalarda dijital materyaline ve bilgisayarına el konuldu” ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgisayarında da elde edilen süreçlerde gerek Irak gerekse de Suriye’de sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye’de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silahların mühimmatların gömüleceği yerler ve bunların kimlerle irtibatlanacağı ve yine aynı zamanda yine bir takım grupların özellikle Türkiye’de ekonomik açıdan zarar verebileceği değerlendiren gruplara da eylem yapmak ve yine aynı zamanda da bununla birlikte siyasi ve devlet adamların kaçırılıp Suriye tarafına götürülmesi hususunda bir planlar içerisinde olduğu çok net bir şekilde oradaki aldığı talimatlar ve uygulama planlarıyla ele geçirildi.”

Operasyonun devam ettiğini vurgulayan Soylu, “Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki burada emniyet teşkilatımızı, istihbarat teşkilatımızı, İstanbul emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli çalışmayı ortaya çıkardılar” dedi.

Çalışmalar sürüyor

“Çok zor bir sınırdayız, zor bir alandayız” diyen Süleyman Soylu, şunları kaydetti: “Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Tabi kafamı karıştıran başka işler de var, o da şu: Aslında DEAŞ’a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin motivasyon sağladığına ve nerelerin motivasyon sağladığına bakmak gerekir. Arkadaşlarımız bununla ilgili de değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyorlar. Buna ait riski de ölçmeye buna karşı önlem almaya çalışıyoruz.”