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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: DEAŞ mensuplarının oteli değiliz; yabancı ülke vatandaşlarını göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD’liler arasındaki yabancı ülke vatandaşlarını polisteki sorgularından sonra ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, “DEAŞ mensuplarının oteli değiliz bunu asla kabul etmeyiz. Çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken bir sorun bu” dedi. Soylu, sadece vatandaşı oldukları ülkelerde idam cezası varsa bu konuda biraz daha dikkatli davranıldığının altını çizdi.

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‘İşin kolayını bulmuşlar’

Soylu, Hollanda’nın vatandaşlıktan çıkarılan IŞİD’lileri geri almadığının anımsatılması üzerine şunları söyledi: “Sadece Hollanda değil İngiltere’nin de aralarında olduğu diğer ülkeler de aynı yola başvuruyor. İşin kolayını bulmuşlar. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir.

Sığınmacılara da değinen Soylu, “Bu yıl 100 bin kaçak göçmen yakalandı. Bunlar sadece Suriyeli değil. Her gün ortalama İstanbul’da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor” dedi.

Soylu, İstanbul’da, kayıtsız bir şekilde yerleşik olan ve çalışan Suriyelilerin başka bir kentte kaydı varsa oraya yollandığını, kayıtlı olduğu şehre yollananların sayısının 60 bine ulaştığını söyledi.

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Kuşadası, İzmir ve Çanakkale’de toplam 348 göçmen yakalandı

Datça ve Bodrum açıklarında 41 göçmen yakalandı

İzmir’de 378 göçmen yakalandı

10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

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