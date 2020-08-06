Soylu ‘corona’ denetiminde: Kısıtlama yok, ceza verme anlayışında değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, “Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok” dedi.

Fotoğraf: AA

Soylu, Ankara’nın Mamak ilçesinin Akdere’deki semt pazarında ‘sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

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Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme olduğunu söyleyen Soylu, “Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz” dedi.

Soylu, denetimlerin bugün akşama kadar devam edeceğini belirterek, “Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek. Tatilde salgından etkilenirseniz döndüğünüz yerlere de bunu taşıyacaksınız. Belli bir dönem bu toplu taziyeleri bırakalım. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa, bu meselenin üstesinden gelmiş oluruz” diye konuştu.