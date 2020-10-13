Soylu, CHP’nin tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili sorularını ‘geçiştirdi’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun tutuklu ve hükümlü belediye başkanlarını konu alan soru önergesine yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, detaylı bilgi vermeden “Genelgeler çerçevesinde yürütülmektedir” dedi.
Soru önergesinde 2017-2020 yılları arasında tutuklanan ve gözaltına alınan belediye başkanları ile parti dağılımlarını soran Tanrıkulu, bu belediye başkanlarının suçlarının ve hüküm gerekçelerinin de Soylu tarafından açıklanmasını istedi.
Tanrıkulu şu soruları sormuştu:
- 2017-2020 yılları arası yıllar bazında gözaltına alınan ve tutuklanan kaç seçilmiş belediye başkanı vardır? Bahse konu belediye başkanlarının partilere göre dağılımı nasıldır?
- 2017-2020 yılları arası yıllar bazında tutuklanan ve gözaltına alınan belediye başkanları hangi suçlardan yargılanmaktadır?
- 2017-2020 yılları arası yıllar bazında soruşturma izni istenilen fakat bakanlığınızca izin verilmeyen kaç talep bulunmaktadır? Soruşturma taleplerinin gerekçeleri ve partilere göre dağılımı nasıldır?
- Belediye başkanları yargılamalarının kaçı hükme bağlanmıştır? Verilen hükümler hangi gerekçe ve ispat gösterilerek gerçekleşmiştir?
Soylu’nun cevabı ise şöyle:
“İlgi yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU’na ait 7/30609 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Belediye Başkanları, Belediye Başkan Vekilleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri hakkında soruşturma izni verilmesi/verilmemesine ilişkin iş ve işlemler; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile Bakanlığımızın 16.01.2003 tarih ve 380 sayılı, 28.03.2003 tarih ve 1511 sayılı genelgeleri çerçevesinde, yürütülmektedir.”