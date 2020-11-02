Soylu, CHP’nin ‘deprem vergileri’ sorusunu ‘Gereği yapılıyor’ diye geçiştirmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘deprem vergisi’ olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi’yle ilgili mart ayındaki kapsamlı soru önergesini geçen ay ‘geçiştirerek’ yanıtlamış. Herhangi bir bilgi vermeyen Soylu, “Gerekli işlemler yapılıyor” ifadesini kullanmış.

Fotoğraf: AA

Elazığ’da Sivrice ilçesinde ocak ayında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, depreme karşı hazırlık için kullanılacağı söylenen Özel İletişim Vergisi tekrar gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da konuya ilişkin kapsamlı bir soru önergesini Soylu’nun yanıtlaması istemiyle 2 Mart’ta Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Reklam

Sorular şöyle:

Soylu ise altı ay sonra 5 Ekim’deki yazılı cevabında soruların hiçbirini yanıtlamamış, “İlgili hükümler çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yürütülmeye devam edilmektedir” notunu düşmüş.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘deprem vergileri’ni hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu’na “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Bütün bu harcamalar nasıl yapılıyor, bunlara bakmıyor ki… Bütün bu konutlar nereye yapılacak? Bunun tarih en büyük şahididir” diye çıkışmıştı.

Reklam

Özel İletişim Vergisi, 17 Ağustos depreminin ardından başlamış, 2018’de yüzde 50 zamlanmıştı.