Soylu, ‘Belediyeler bağış toplayamaz’ dedi, İmamoğlu oralı olmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgede, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. Genelgeye ilk itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: “Süreç İstanbulluların dayanışmasıyla büyüyecek.”

Yardım Toplama Kanunu’na göre bağış ve yardım toplamak isteyen kurumların ‘yetkili makamdan izin alma zorunluluğu’ olduğu belirtilen genelgede, belediyelerin bu kanundan muaf olmadığı ifade edildi.

Reklam

Genelgede, valilikten izin almadan yardım toplama faaliyeti yapan kişi veya kurumların, uyarılara rağmen kampanyaya devam etmesi halinde sorumlular hakkında kovuşturma başlatılması gerektiği belirtildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Mevzuatımızda, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere ‘gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin’ yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Reklam

Anılan Kanun ile; gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kanunun 6’nci maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumlar yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş; 7’nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafindan ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığı’na bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

‘Bazı yerel yönetimlerin ve derneklerin izin almadan yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür’

Buna rağmen son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri hakkında kovuşturma yapılır’

Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanunu’nun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması; ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6’nci maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.”

İmamoğlu: Belediyelerin bağış toplama yetkisi var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu genelgenin ardından Twitter hesabından belediyelerin ve belediye başkanlarının bağış toplama ve bağış alma yetkisi olduğunu belirterek, “Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışmasıyla büyüyecek” dedi.

Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek.



Sen de destek ol!#BirlikteBaşaracağız



Bağış bilgileri için; https://t.co/MI3jRaHn3B pic.twitter.com/LlRdFIMdhQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2020

İmamoğlu, paylaştığı görselde 5393 sayılı kanunun 15’inci ve 59. maddesi, 5216 sayılı kanunun 18’inci maddesi g bendi gereğince belediyelerin bağış alma yetkisi ve belediye başkanlarının da bağış kabul etme yetkisi olduğu hatırlatarak “Bağış yapmak isteyenlerin belediyemizin hesaplarına her türlü yolla para yatırabileceklerini saygıyla duyururum” dedi.