Soylu ‘bacak kırma’yı böyle izah etti: Olayın büyüklüğüne dikkat çektim

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Polislerden uyuşturucu kaçakçılarının bacağını kırmasını isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerine şu açıklamayı getirdi: “Olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kulllandım.”

Süleyman Soylu polislere hitaben şöyle demişti: “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Beş yıl içeride yatmaksa yatarız.”

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Bu sözler, yargısız infazların ve işkencenin yolunun bakan eliyle açıldığı yönünde büyük tepkiye neden olmuştu.

‘İki yıldır söylüyorum hiçbir polis ayak kırmadı’

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Süleyman Soylu’ya konuyla ilgili “Siz de mi yargıya güvenmiyorsunuz? Neden öyle dediniz” sorusunu sorduğunu yazdı. Bakan Soylu soruya şu yanıtı vermiş: “Yargıya güveniyorum, çünkü bu konuda görevini tam yapıyor. Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım. Kararlı olmalıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz. Başka türlü dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir polis gidip ayak kırmadı.”