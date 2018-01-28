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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Azez’de, Cerablus’ta kaymakamımız, emniyet müdürümüz var

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Denizli’de AKP’nin Merkezefendi İlçe Kongresi’ne katılan Soylu, Suriye’nin Cerablus, Marel, El Bab gibi bölgelerinde, 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturulduğunu savundu: “Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada tesis ettiğimiz huzur ile birlikte orada yüz bine yakın insanın tekrar kendi toprakları ile buluşmalarını, o çocukların annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıraları ile buluşmasını sağlayan biziz. Biz büyük bir milletiz.”

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