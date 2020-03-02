Soylu, ayrılan sığınmacı sayısını güncelledi: 117 bin 677

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Saat 13:50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677” dedi.
Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısını düzenli olarak Twitter hesabından paylaşan Soylu, dün akşam saat 19:40 itibarıyla ülkeden ayrılan sığınmacı sayısının 100 bin 577 olduğunu açıklamıştı.
Türkiye’nin sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberi üzerine sahillerin yanısıra Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nın ardından İpsala Sınır Kapısı’na da yönelmişti.