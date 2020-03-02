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Yaramazlara biraz batar!

Soylu, ayrılan sığınmacı sayısını güncelledi: 117 bin 677

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Saat 13:50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısını düzenli olarak Twitter hesabından paylaşan Soylu, dün akşam saat 19:40 itibarıyla ülkeden ayrılan sığınmacı sayısının 100 bin 577 olduğunu açıklamıştı.

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Türkiye’nin sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberi üzerine sahillerin yanısıra Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nın ardından İpsala Sınır Kapısı’na da yönelmişti.

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