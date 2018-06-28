Soylu ‘analiz istedi’: Maalesef CHP tarafından HDP barajı aştırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli sonuçlar olduğunu belirtirken HDP’yi kastederek, “Maalesef Türkiye’de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, CHP tarafından baraj aştırılmıştır” dedi.

Sözlerine “Bir iki olay haricinde Allah’a hamdolsun bir demokrasi bereketi yaşandı. Bu demokrasi bereketi içerisinde Türkiye’nin her tarafından geçmiş seçimlere oranla en olaysız, sükun içerisinde bir seçim oldu” diye başlayan Soylu, birçok partinin birçok partiye oyunun karıştığını söyledi.

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Soylu şöyle devam etti: “Maalesef Türkiye’de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır. Bu açık ve nettir. Bütün rakamlar ortadadır. Bu seçimden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de budur. İnanıyorum ki milletimiz bunu çok iyi analiz etmiştir. Neyin ne olduğu açık bir şekilde seçim sonuçlarında görülmüştür.”