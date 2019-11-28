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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Alevi kardeşimiz yerine kendi evime yapılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması ile ilgili olarak, “Dün densizin birisi bir Alevi kardeşimizin evine çarpı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net” dedi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting alanında ‘Tokat Tanıtım Günleri’ açılış programına katıldı. Programa TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Grup Başkanvekili ve Tokat milletvekili Özlem Zengin’in yanı sıra çok sayıda Tokatlı siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.

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Programda konuşan Soylu, İzmir’deki Alevilerin evlerine çarpı işarete konulmasıyla ilgili şöyle dedi: “Kendime atılmış olarak kabul ediyorum. Bu milleti bu meselelerin içerisine çekmeye çalışanlara vereceğimiz en büyük cevap, gelişmek, büyümek, zenginleşmek, değerlerimizle, inancımızla, beraberliğimizle Tokat gibi olabilmektir.”

Soylu, ‘IŞİD ve PKK terörü’ konusuda da şunları söyledi: “İlk kez sorunları bize yıkanların alanlarına aynı sorunları itmeye başladık. Yıllarca bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, yıllarca aramızda münaferet oluşturmak isteyenlere, yıllarca bizim inancımıza göre, kimliğimize göre, mezhebimize göre, oturduğumuz yere göre tasnif etmeye çalışanlara karşı ilk kez sorunları onların alanlarına yıkıyoruz. PYD/PKK sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Amerika’nın da sorunu, Avrupa’nın da sorunu. Bizim alanımıza yıkmışlardı. DEAŞ sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Onu bize ihraç edenlerin, aynı zamanda onu ülkemize mal etmeye çalışanların da sorunu. DEAŞ’lılar Resulayn’dan, Tel Abyad’dan veya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gidecekler Avrupa’ya. Biz almayız. Bu hafta İrlandalısını da gönderiyoruz. Hollandalısını da gönderiyoruz. Belçikalısını da gönderiyoruz. Avusturalyalısını da gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta 11 tane Fransız’ını da gönderiyoruz.”

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