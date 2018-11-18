Soylu açıkladı: Otoyolda hız sınırı 137.5 kilometreye çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyolda hız sınırını 137.5 kilometreye çıkaracaklarını açıkladı.

Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen ‘Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü’ etkinliğinde yaptığı konuşmada trafik kazalarına karşı aldıkları önlemleri anlatırken yapacakları yeni düzenlemeler konusunda da bilgi verdi.

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‘Trafik terörünün fitnecileri’

Soylu, vatandaşlar arasında bir mesaj dolaştığını dile getirerek, “Sadece terörün fitnecileri yok, trafik terörünün de fitnecileri var. Mesajda diyor ki, ‘Hükümet, sürekli ceza kesiyor. Yıl sonuna kadar bunu kesecekler, cezaları yazacaklar. Yıl sonunda seçim var. diye cezaları yazmayacaklar.’ Şunu söylüyorum, seçim her zaman var ama insan canına tedbirli olmak da her zaman var” ifadelerini kullandı.

582 maket trafik polisi uygulamasıyla kazaların yüzde 17,5 azaldığını vurgulayan Soylu, tuzak radar uygulamasının kaldırıldığını, ortalama hız koridoru uygulamasına geçildiğini hatırlattı.

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‘Otoyollar kazaları azalttı’

Soylu, ortalama hız koridoru uygulamasının başladığı tarihten itibaren ilk bir yıllık verilerde, otoyolları kullanan araç sayısı yüzde 26 artmasına rağmen geçen yıla oranla kazaların yüzde 7, can kayıplarının yüzde 6 azaldığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Emniyet genel müdürümüz, daire başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız.”

‘Nüfus arttı ama trafik ölümleri yüzde 11 azaldı’

Hayata geçirilen tüm bu projeler ve çalışmalar neticesinde, 2011-2017 yılları arasında araç ve sürücü sayısı ile nüfusta meydana gelen artışa rağmen, trafik kazası sonucu ölümlerin yüzde 11 azaltıldığını belirten Soylu, proje üretmeye, yeni tedbirler almaya, personel ve teknik kapasitelerini artırmaya çalıştıklarını anlattı.Soylu denetim önlemlerini de şöyle anlattı: “Yaka kamerasından dronelara kadar, personel sayısından yeni yasal düzenlemelere kadar birçok adım attık ve atmaya da devam ediyoruz. Türkiye’de daha önce 23 bin kişiye 1 trafik ekibi düşüyordu, bugün 19 bin kişiye bir ekip düşmektedir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Meclis’ten çıkarttığımız kanunla cezaların artırılmasının yanı sıra aslında çok büyük bir yenilik de yaptık. Yaya öncelikli bir trafik anlayışına geçtik. Trafiğe daha modern ve insan odaklı bir yaklaşım getiriyoruz.”