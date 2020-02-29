Soylu: 47 bin 113 sığınmacı ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23:50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısını 47 bin 113 olarak açıkladı.

Soylu, 21:02 itibarıyla ayrılan sığınmacı sayısını 36 bin 776 olarak açıklamıştı.

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Soylu, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Ancak başka bir ayrıntı vermedi.

Türkiye’nin sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberi üzerine Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nın ardından İpsala Sınır Kapısı’na da yönelmişti.