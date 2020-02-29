Soylu: 36 bin 776 sığınmacı ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21:02 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısını 36 bin 776 olarak açıkladı.
Soylu, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Ancak başka bir ayrıntı vermedi.
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21:02 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısını 36 bin 776 olarak açıkladı.
Soylu, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Ancak başka bir ayrıntı vermedi.
Türkiye’nin farklı yerleriden yola çıkıp Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne’ye gelen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Soğuktan otogara sığınınan göçmenler “Burada daha fazla kalamayız, soğuktan ölürüz” diyor.
ABD’li eski NATO Müttefik Kuvvetleri komutanı James Stavridis, NATO’nun, Suriye’de Türk birliklerine yönelik askeri operasyonların sürmesi halinde sonuçlarına katlanacağını Rusya’ya derhal bildirmesi gerektiğini söyledi.
Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Gaziantep’te ‘halkı galeyana getirecek şekilde provokatif paylaşım yaptığı’ belirlenen 26 şüpheliden dördü gözaltına alındı.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin batısından Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların Bulgaristan ve Yunanistan tarafından kabul edilmesini istedi.
Erdoğan “Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir” diye konuştu.