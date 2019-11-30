Soylu: 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’da, ByLock çalışmaları kapsamında, kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısının tespit edildiğini, 1387’si kamuda aktif görevde 7 bin 694 şahsın belirlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca düzenlenen genel değerlendirme toplantısına katılan Soylu bu isimlerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirildiğini söyledi. Soylu, ‘FETÖ’ ile mücadele kapsamında 9 bin 910 olayda 22 bin şüpheliye işlem yapıldığını, bu kişilerin 3 bin 179’unun tutuklandığını anlattı. Soylu, şöyle devam etti: “13 sınav operasyonunda, 3 bin 479 şüpheliye işlem yapılmış ve kamu kurumlarına usulsüz sınavlarla giriş yapmış örgüt mensuplarının görevlerine son verilmesi sağlanmıştır… İşlem yapılan ByLock kullanıcılarının oranı bugün itibariyle yüzde 84’e ulaşmıştır. Örgütle mücadele kapsamındaki teknik takip çalışmalarımızda ise 2017 yılına oranla yüzde 277’lik bir artış olduğu görülmektedir.”

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‘Tefecilere aşağılık muamelesi yapın’

Bu yıl işlenen mali suçlarla ilgili 6 bin 259 operasyon düzenlendiğini ve 1016 kişinin tutuklandığını söyleyen Soylu, tefecilikle mücadelede önemli bir ivme yakalandığını vurguladı. Tefecilik suçu kapsamında 2017’de işlem yapılan şüpheli sayısının 2019’da yüzde 160’lık artış gösterdiğini belirten Soylu şöyle devam etti: “Tefeciler vampir gibidir. Onlar da ayrı bir mafyatik yapılanmadır. Ne ahlakları var, ne inançları var. Ne olursunuz onlara insan muamelesi göstermeyin. Açık söylüyorum, aşağılıktırlar. Bu bir ekonomik suç değil, bu bir insanlık suçudur. Çökerttikleri aileler, organize suç örgütleriyle yaptıkları kirli ilişkiler, o haram paralarıyla batırdıkları hayatlar, rezil insanlardır. Siz onların kravat takmalarına, güzel takım elbise giymelerine, güzel arabalara binmelerine milletin aldanmasına müsaade etmeyin. Çirkin yüzlerini ortaya çıkarın ve onlara aşağılık muamelesi yapın. Çünkü bu toplumun huzurunu da, aile yapısını da, ticaret hayatımızın geleneklerini de alt-üst etmeye konuşlanmışlardır. Hedefleri budur.”

Soylu, son üç yılda parada sahtecilik suçuna yönelik 3 bin 281 operasyonda 523 kişinin tutuklandığını 12 milyon Türk lirası ve 274 milyon Amerikan doları, sahte para ele geçirildiğini anlattı.