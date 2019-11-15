Soylu: 2019’da 299 kadın cinayete kurban gitti; maalesef geçen yıla oranla artış var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 299 kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı. 2016’da 304, 2017’de 353, 2018’de 280 kadının öldürüldüğünü söyleyen Soylu, “Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hakimevi’nde düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı’na katılan Soylu şöyle konuştu: “Dünyada bu işin ölçütü aslında 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısı bakımından yapılır. Bu ölçekle bakarsak, İngiltere, Fransa, Japonya gibi ülkeler 1.8-2 bandında ülkeler grubundadır. Türkiye bu sıralamada 2019 verilerine göre 3.6 bandında yer alıyor.”

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Türkiye’de 2016-2019 Ağustos ayları arasında öldürülen kadın sayısının bin 167 olduğunu söyleyen Soylu, bunlardan sadece 76’sının hakkında koruma kararı verildiğini vurguladı. Soylu, faillerin yüzde 63.5’inin eş veya partner, yüzde 32’si ise akraba olduğunu da altını çizdi.

‘KADES sayesinde 8 bin kadın kurtarıldı’

Kadına Destek Uygulaması’na (KADES) da değinen Soylu, akıllı telefona indirilen bu uygulama ile merkeze alarm düştüğünü ve alarmın geldiği yere ekip sevk edildiğini vurguladı. Uygulamayı indiren kişi sayısının yaklaşık 350 bin olduğunu açıklayan Soylu, “Gelen ihbar sayısı 16 bin 51, ihbarlarda gerçeklik oranı yaklaşık yüzde 50. Uygulamanın başladığı 24 Mart 2018’den beri 8 bin kadın polisin müdahalesiyle kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

‘Cinayet işleyenlerin yüzde 5.5’u üniversite, yüzde 69’u ilk ve ortaokul mezunu’

Kadın cinayetlerin en çok işlendiği mekanın yüzde 72.8’lik oranla kadının evi olduğuna işaret eden Soylu şöyle devam etti: “Şu anda faili meçhul bir kadın cinayeti söz konusu değildir. Suçluların yüzde 82.4’ü yakalandı, yüzde 16.2’si ise olayı müteakip intihar etmiştir. Cinayeti işleyenlerin yüzde 69’u ilk ve ortaokul mezunu, yüzde 18.9’u lise ve dengi okuldan mezun, yüzde 5.5’inin ise üniversite mezunu olduğu yapılan çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır.”

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Emine Bulut kararına bakanlık itirazı

Toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2019’da, 174 bin 958 kişi hakkında, 509 bin 172 farklı tedbir kararı alındığını söylerken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Bakanlık olarak 100 bini aşkın kadına şiddet davasına müdahil olduklarını anlattı.

Selçuk, Emine Bulut’u öldüren eski eşine verilen müebbet hapis cezasına itiraz ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Biz her daim sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını da rahatlatan bir karar olması için çabalıyoruz. Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna da başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle de itiraz ettik.”

