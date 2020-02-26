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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: 2019 yılında 455 bin kaçak göçmen yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2019 yılında 455 bin sığınmacı yakalandığını belirterek, “Bizi sınamayın, şu anda Avrupa’nın can simidi biziz, Türkiye’dir” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Antalya’da 2020 yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, 192 ülkeden insanın bugün Türkiye’de yaşadığını söyledi.

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Bakan şunları söyledi: “Bir tarafta kaçak göçle mücadele eden bir taraftan uluslararası uyuşturucu networku tam anlamıyla kesmeye çalışan bir taraftan da kendi iç güvenliğini oturtan bir taraftan da turizmde rekorlar üzerine rekorlar kıran bir Türkiye tablosundan bahsediyoruz.”

Özellikle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ve Edirne’de hemen her gün lastik botlarla kaçak olarak Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacılar yakalanıyor.

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